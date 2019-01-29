При осмотре похищенной из Третьяковской галереи картины Куинджи специалисты обнаружили на полотне повреждения, однако они не являются критическими.

При осмотре похищенной из Третьяковской галереи картины Куинджи специалисты обнаружили на полотне повреждения, однако они не являются критическими."Есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться", — сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, добавив, что этим займутся, скорее всего, специалисты Русского музея.При этом в подлинности картины уже никто не сомневается. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "Ай-Петри" осмотрели эксперты и установили, что никаких признаков подделки полотно не имеет.Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена вечером 27 января из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель просто снял ее со стены на глазах у посетителей экспозиции и ушел.Задержать злоумышленника удалось по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Похитителем оказался житель Крыма Денис Чуприков, подрабатывающий в Подмосковье охранником.Сегодня следователи предъявили ему официальное обвинения в похищении картины."В ближайшее время полицейские планируют вернуть похищенное произведение искусства учреждению культуры. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.