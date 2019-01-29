Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила город Данди. Как назло, перед приездом августейшей четы погода в этом шотландском уголке испортилась.

Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила город Данди.Как назло, перед приездом августейшей четы погода в этом шотландском уголке испортилась.Ненастье никак не сказалось на настроении Кейт и ееблаговерного. Члены королевской семьи с радостью пообщались с местнымижителями. Сотни человек собрались, чтобы поприветствовать герцога и герцогиню.Для визита в Данди Миддлтон выбрала тонкое пальто всине-зеленую клетку от Александра МакКвина. Наряд идеально сидел на фигуре,подчеркивая тонкую талию Кейт. Образ знаменитость дополнила плотными чернымиколготками, туфлями-лодочками, перчатками и зеленой сумочкой.Отметим, что супруга принца очень выделялась на фоне укутанныхв пуховики, шапки и шарфы обывателей. Кейт оделась явно не по погоде.По поведению Миддлтон не было понятно, чувствует ли онадискомфорт от того, что вышла раздетой на мороз. Она улыбалась и проявляла ковсем искренний интерес.Добавим, что свой визит в город монаршая чета начала с посещениямузея. Его здание только отстроили, поэтому Кейт и Уильяму выпала честь официальнообъявить о его открытии. Также герцог и герцогиня посетили реконструированную набережную,на восстановление которой власти потратили один миллион фунтов стерлингов.Побывали они и на заводе по производству шин Dundee Michelin, там знаменитости пообщалисьс рабочими и приняли участие в заседании акционеров. Об этом сообщает Hello.