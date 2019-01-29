Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила город Данди.
Как назло, перед приездом августейшей четы погода в этом шотландском уголке испортилась.
Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила город Данди.
Как назло, перед приездом августейшей четы погода в этом шотландском уголке испортилась.
Ненастье никак не сказалось на настроении Кейт и ее
благоверного. Члены королевской семьи с радостью пообщались с местными
жителями. Сотни человек собрались, чтобы поприветствовать герцога и герцогиню.
Для визита в Данди Миддлтон выбрала тонкое пальто в
сине-зеленую клетку от Александра МакКвина. Наряд идеально сидел на фигуре,
подчеркивая тонкую талию Кейт. Образ знаменитость дополнила плотными черными
колготками, туфлями-лодочками, перчатками и зеленой сумочкой.
Отметим, что супруга принца очень выделялась на фоне укутанных
в пуховики, шапки и шарфы обывателей. Кейт оделась явно не по погоде.
По поведению Миддлтон не было понятно, чувствует ли она
дискомфорт от того, что вышла раздетой на мороз. Она улыбалась и проявляла ко
всем искренний интерес.
Добавим, что свой визит в город монаршая чета начала с посещения
музея. Его здание только отстроили, поэтому Кейт и Уильяму выпала честь официально
объявить о его открытии. Также герцог и герцогиня посетили реконструированную набережную,
на восстановление которой власти потратили один миллион фунтов стерлингов.
Побывали они и на заводе по производству шин Dundee Michelin, там знаменитости пообщались
с рабочими и приняли участие в заседании акционеров. Об этом сообщает Hello.