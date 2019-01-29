МИД КНР потребовал от США отказаться от запроса на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

МИД КНР потребовал от США отказаться от запроса на экстрадицию финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Топ-менеджер сейчас находится в Канаде, где ее задержали по требованию американской стороны. Ее обвиняют в нарушении антииранских санкций.Власти США предъявили Huawei обвинение по 10 пунктам, напоминает телеканал "Россия 24". Ключевой пункт — промышленный шпионаж. По версии прокуратуры, дочерние структуры китайской компании с 2012 года пытались получить данные об оборудовании, которое американская корпорация T-Mobile применяла для проверок смартфонов.Обвинение считает, что сотрудники Huawei тайно фотографировали это оборудование, измеряли его и даже похитили часть. Следует добавить, что ранее против китайской компании были поданы несколько гражданских исков. По ним суд обязал корпорацию выплатить T-Mobile почти 5 миллионов долларов.