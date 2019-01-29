Представителем России на конкурсе Евровидение-2019 может стать Виктория Черенцова. О планах отправиться на конкурс проговорилась в соцсети сама ученица Аллы Пугачевой.

Представителем России на конкурсе "Евровидение-2019"может стать Виктория Черенцова. О планах отправиться на конкурс проговорилась всоцсети сама ученица Аллы Пугачевой.Неожиданная новость всплыла в комментариях к одному изпостов в Facebook."Россия еще официально не представила участника на"Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во второмполуфинале", – написал в своем аккаунте член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Со мной выступление пока не согласовали", -прокомментировала пост Виктория Черенцова. Чем немало удивила как авторасообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит пока Киркоров с Лазаревымвовсю там готовятся, ты тихонько согласования выступления оказывается ждешь.Коварная ))", – отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред).В 2009 году Виктория участвовала в съемках ежегодного проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством самой Примадонны.Сейчас Виктория Черенцова снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – поет песни собственного сочинения, сидя за рулемавтомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.Широкую известность Виктория Черенцова приобрела, став участником3-го сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к нейповернулись все 4 легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин,Пелагея и Дима Билан. Теперь у певицы, судя по всему, появился шанс выйти на международный конкурс .