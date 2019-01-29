Представителем России на конкурсе Евровидение-2019
может стать Виктория Черенцова. О планах отправиться на конкурс проговорилась в
соцсети сама ученица Аллы Пугачевой.
Представителем России на конкурсе "Евровидение-2019"
может стать Виктория Черенцова. О планах отправиться на конкурс проговорилась в
соцсети сама ученица Аллы Пугачевой.
Неожиданная новость всплыла в комментариях к одному из
постов в Facebook.
"Россия еще официально не представила участника на
"Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором
полуфинале", – написал в своем аккаунте член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Со мной выступление пока не согласовали", -
прокомментировала пост Виктория Черенцова. Чем немало удивила как автора
сообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит пока Киркоров с Лазаревым
вовсю там готовятся, ты тихонько согласования выступления оказывается ждешь.
Коварная ))", – отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред).
В 2009 году Виктория участвовала в съемках ежегодного проекта Аллы Пугачевой "Рождественские встречи". А позже работала в команде под руководством самой Примадонны.
Сейчас Виктория Черенцова снимается в сериалах и дает концерты. Она популярна в соцсетях – поет песни собственного сочинения, сидя за рулем
автомобиля. Эти выступления транслируются в прямом эфире в Instagram и Facebook.
Широкую известность Виктория Черенцова приобрела, став участником
3-го сезона шоу "Голос". Во время слепых прослушиваний к ней
повернулись все 4 легендарных наставника – Александр Градский, Леонид Агутин,
Пелагея и Дима Билан. Теперь у певицы, судя по всему, появился шанс выйти на международный конкурс .