Комментируя введение Вашингтоном новых санкций в отношении Венесуэлы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Комментируя введение Вашингтоном новых санкций в отношении Венесуэлы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции являются проявлением недобросовестной конкуренции, передает телеканал "Россия 24"."В данном случае это продолжающаяся линия на ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", — отметил он.Песков отметил, что Кремль изучает вероятные последствия санкций США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PdVSA.Как известно, в понедельник США ввели санкции против венесуэльской государственной PdVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что Вашингтон нарушает все мыслимые нормы международного права в Венесуэле. Дипломат отметил, что действия оппозиции срежиссированы американскими политиками. По его словам, Хуан Гуаидо получил сигнал от Вашингтона не идти на уступки, а его противоправные действия — лишь приветствуются. При этом Лавров прокомментировал и новые санкции США против Каракаса. По словам дипломата, этот шаг Вашингтона — похож на попытку конфисковать активы другого государства.Сергей Лавров также подчеркнул, что главная задача мирового сообщества — не допустить, чтобы урегулирование обстановки в Венесуэле скатилось в неконституционное русло. А именно такому развитию событий активно способствуют Штаты.