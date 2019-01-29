Дочери телеведущей Леры Кудрявцевой Марии нет еще и полугода. И знаменитая мама страшно о ней беспокоится.

Дочери телеведущей Леры Кудрявцевой Марии нет еще и полугода. И знаменитая мама страшно о ней беспокоится."Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее, – призналась на своей странице в социальной сети FaceBook. "А еще вчера она у меня за две секунды, пока я отвернулась, упала с кровати на пол".Произошедшее небольшое несчастье с малышкой довело Леру до белого каления. "Начала рыдать я, а не она. Короче, я невротик", – поставила себе Кудрявцева неутешительный диагноз. Она призналась, что долго плакала, долго не могла прийти в себя."Мы все невротик и невносик, все будет хорошо!", – прокомментировал пост Леры актер и ведущий Оскар Кучера. "Не ты одна", – уверяет светская львица Екатерина Одинцова. Хотя многие подписчики уверены, что "так нельзя эмоционировать, что бы реакция такая не формировалась у доченьки". "Но как не реагировать на подобное? Мы ведь Мамы", – заключили сердобольные поклонницы Кудрявцевой.Напомним, вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова в 2013 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария.Причем уже спустя несколько недель телеведущая вышла из декретного отпуска.Лера призналась, что теперь семья стала для нее главной ценностью в жизни. Во время работы она часто общается с супругом и ребенком по видеочату. При этом у Леры Кудрявцевой от первого брака есть 28-летний сын Жан, который недавно сделал ее бабушкой.