Россия сделает все возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В переводе с дипломатического языка на простой – Москва не допустит военного и иного вмешательства Вашингтона в дела суверенной латиноамериканской страны.

Россия сделаетвсе возможное для поддержки законных властей Венесуэлы, заявил министриностранных дел Сергей Лавров. В переводе с дипломатического языка на простой –Москва не допустит военного и иного вмешательства Вашингтона в дела сувереннойлатиноамериканской страны.По словамЛаврова, Москва понимает, что Штаты взяли курс на незаконную смену власти вКаракасе. Но это не отменяет необходимость отстаивать международное право всемиимеющимися способами. "Мы вместе с другими ответственными членами мировогосообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президентаНиколаса Мадуро", – сказал глава российской дипломатии.ОппозицияВенесуэлы, продолжил министр, находится под сильнейшим давлением внешнихигроков, которые запрещают ей идти на контакт с законными властями страны. Лавровнапомнил, что президент Мадуро предлагал своим оппонентам начать переговоры, ноони отказываются разговаривать с законно избранным главой государства, сообщаетРИА Новости.Между тем сталоизвестно, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо уже общалсяпо телефону с Дональдом Трампом, который один из первых признал его в должностиглавы государства. В Кремле заявили, что не удивлены этими контактами, заявилжурналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Венесуэле 21 января начались массовые акции протеста противников президентаНиколаса Мадуро. На их фоне 23 января спикер оппозиционной Национальнойассамблеи страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главыгосударства. Буквально через час в этой должности его признал президент СШАДональд Трамп.Глава Франции Эммануэль Макрон и несколько европейских лидеровобъявили законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум – вслучае, если он до 3 февраля не назначит внеочередные выборы в стране, Европапризнает в качестве президента Хуано Гуайдо. Действующего президента поддержали Россия, Китай, Турция и несколько стран Латинской Америки.