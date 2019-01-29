Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешел из Зенита в Пари Сен-Жермен. 24-летний футболист обошелся парижанам в 47,5 миллионов евро.

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешел из "Зенита" в "Пари Сен-Жермен". 24-летний футболист обошелся парижанам в 47,5 миллионов евро."ПСЖ" подписал с Паредесом контракт до 2023 года. Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи приветствовал новичка чемпионов Франции, заявив, что аргентинец легко вольется в коллектив. Сам Леандро поблагодарил руководство своего нового клуба за доверие и "за фантастическую возможность не только открыть для себя новый футбол, но и выступать за одну из самых престижных команд в мире", сообщает ТАСС.Паредес был приобретен "Зенитом" у "Ромы" летом 2017 года за 23 миллиона евро. За полтора года аргентинец сыграл за петербуржцев 61 встречу, в которых забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.