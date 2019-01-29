Легендарная всадница XX века, заслуженный мастер спорта России и почетный президент Федерации конного спорта России Нина Громова скончалась в возрасте 97 лет. Об сообщает московский конный клуб Прадар.

Легендарная всадница XX века, заслуженный мастер спорта России и почетный президент Федерации конного спорта России Нина Громова скончалась в возрасте 97 лет. Об сообщает московский конный клуб "Прадар".Прощание с великой спортсменкой состоится 30 января в Колонном зале Центрального московского ипподрома, после чего она будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с мужем – знаменитым летчиком Михаилом Громовым.Громова является автором действующих рекордов в стипль-чезе, где она стала первой женщиной, допущенной к участию наравне с мужчинами. Громова — ветеран — участник Великой Отечественной войны. Кроме того, она была членом делегации СССР на первой сессии Совета безопасности ООН в Лондоне.