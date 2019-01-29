Чемпион России по футболу Локомотив предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу подписать новый контракт. Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Чемпион России по футболу "Локомотив" предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу подписать новый контракт. Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин."Предложение у него лежит. Фернандеш должен принять решение. Раньше с ним по этому поводу никто не разговаривал и не делал никаких предложений, то сейчас мы ему это предложение сделали. Примет он его или нет? Если примет, то будет с нами и дальше. А если нет – продолжит карьеру в другом месте", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".Контракт Мануэла Фернандеша заканчивается в мае. Если португалец не продлит договор с москвичами, то полузащитник станет свободным агентом.