Поклонники Тимати и Анастасии Решетовой наперебой поздравляют пару со свадьбой. Комментарии появляются под снимком, на котором рэпер и модель позируют в белых торжественных нарядах.

Поклонники Тимати и Анастасии Решетовой наперебойпоздравляют пару со свадьбой. Комментарии появляются под снимком, на котором рэпери модель позируют в белых торжественных нарядах.Белое платье Анастасии и кремовый костюм Тиматиуж очень напоминают свадебные наряды. На пальце Решетовой фанаты разгляделикольцо, похожее на обручальное – и бросились поздравлять влюбленных."Свадьба? Неужели решились! Молодцы!", "Кольцосменила на обручальное! Счастья вам!", "Если это то, что я думаю…Ребята, счастья вам, любви и верности, детишек. Будьте счастливы!", -радуются подписчики. Правда, сами Тимати и Анастасия снимок не подписали и накомментарии никак не реагируют.Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаютсяуже несколько лет. Вначале пара не афишировала свой роман. Однако в конце прошлогогода влюбленные стали все чаще делиться совместными романтическими снимками споклонниками.Анастасия неоднократно намекала на свадьбу, в Сети дажеходят слухи о том, что модель беременна. уверенность поклонников в том, чтодело идет к счастливой развязке, укрепилась перед новым годом. Решетова ибыли в Париже. На совместном снимке из французской столицы модельпоказала шикарное кольцо на безымянном пальце.Теперь же вместо кольца с бриллиантом на пальце возлюбленнойпоявилось другое украшение. Поклонники пришли к выводу, что Тимати иАнастасия тайно поженились, пишет .