Поклонники Тимати и Анастасии Решетовой наперебой
поздравляют пару со свадьбой. Комментарии появляются под снимком, на котором рэпер
и модель позируют в белых торжественных нарядах.
Поклонники Тимати и Анастасии Решетовой наперебой
поздравляют пару со свадьбой. Комментарии появляются под снимком, на котором рэпер
и модель позируют в белых торжественных нарядах.
Белое платье Анастасии и кремовый костюм Тимати
уж очень напоминают свадебные наряды. На пальце Решетовой фанаты разглядели
кольцо, похожее на обручальное – и бросились поздравлять влюбленных.
"Свадьба? Неужели решились! Молодцы!", "Кольцо
сменила на обручальное! Счастья вам!", "Если это то, что я думаю…
Ребята, счастья вам, любви и верности, детишек. Будьте счастливы!", -
радуются подписчики. Правда, сами Тимати и Анастасия снимок не подписали и на
комментарии никак не реагируют.
Анастасия Решетова и рэпер Тимур Юнусов (Тимати) встречаются
уже несколько лет. Вначале пара не афишировала свой роман. Однако в конце прошлого
года влюбленные стали все чаще делиться совместными романтическими снимками с
поклонниками.
Анастасия неоднократно намекала на свадьбу, в Сети даже
ходят слухи о том, что модель беременна. уверенность поклонников в том, что
дело идет к счастливой развязке, укрепилась перед новым годом. Решетова и
были в Париже. На совместном снимке из французской столицы модель
показала шикарное кольцо на безымянном пальце.
Теперь же вместо кольца с бриллиантом на пальце возлюбленной
появилось другое украшение. Поклонники пришли к выводу, что Тимати и
Анастасия тайно поженились, пишет .