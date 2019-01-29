Денису Чуприкову, похитившему картину Куинджи из Третьяковской галереи, 29 сентября суд назначит меру пресечения. Как удалось так быстро вычислить вора и что подтолкнуло его на преступление: любовь к искусству или холодный расчет?

Денису Чуприкову, похитившему картину Куинджи из Третьяковской галереи, 29 сентября суд назначит меру пресечения. Как удалось так быстро вычислить вора и что подтолкнуло его на преступление: любовь к искусству или холодный расчет?Сводная группа из сотрудников ФСБ, Главного управления уголовного розыска МВД России и московского уголовного розыска задержала подозреваемого в его доме на улице Заречной в поселке Заречье Московской области. По словам жильцов, Денис Чуприков поселился здесь недавно около полугода назад, но уже успел доставить хлопот новым соседям.Его легко узнают по фотографии. Слишком уж беспокойный был жилец. В декабре 2018 года Дениса задержание за хранение наркотиков. Уголовное дело, подписка о невыезде. Потом было ночное нападение на Чуприкова."В этой квартире на первом этаже разбили окна. Там было три стекла — два из них разбили. Кидали чем-то тяжелым. То ли камнем то ли еще чем", — поясняют соседи.Денис родом из Феодосии — гору Ай-Петри точно видел не раз. Возможно, поэтому решился на кражу. Есть менее романтичная версия. У Чуприков были долги. Крымское управление судебных приставов пыталось взыскать с него 255 тысяч рублей.Жена Юлия сейчас дома с маленьким ребёнком. Говорит, спецоперация по задержанию мужа прошла поздним вечером.- А где картина была спрятана?- Они ее искали! Но здесь ее нет!Денис Чуприков спрятал картину на стройке недалеко от дома."Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.Не исключено, что Чуприков действовал по чьей-то наводке или заказу. Хотя само преступление выглядит, скорее всего, нелепо. Вор не прятался, крал днем при многочисленных свидетелях. Скрывался в своей же квартире.Его быстро вычислили, в том числе благодаря комплексной системе "Безопасный город", в которую входят и камеры на дорогах, и камеры на зданиях, снявшие лицо подозреваемого."У нас есть очень много программ в спецструктурах, которые это лицо распознают. И пусть те, кто на будущее что-то планируют, подумают... Опять-таки несмотря на то, что они даже надевают маски, персональные данные тоже устанавливаются. Не исключаю, что по биллингу, телефонной связи, по машине", — отмечает адвокат, а в прошлом начальник ОВД Москвы Евгений Харламов.Над этим, как правило, работает система "Поток". Она фиксирует все передвижения нужной автомобиля. Судя по кадрам оперативной съемки, Денис Чуприков не ожидал такого быстрого разоблачения. Он задержан, суд должен будет избрать ему меру пресечения. Сейчас следователи ищут его возможных сообщников. А картина "Ай-Петри. Крым" теперь станет вещдоком в уголовном деле. Пока она будет находиться в музее на ответственном хранении.