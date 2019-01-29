Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить собственность компании Citgо (американской дочки Petróleos de Venezuela), попавшей под санкции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал защитить собственность компании Citgо (американской "дочки" Petrоleos de Venezuela), попавшей под санкции. Для этого власти республики обратятся в американские и международные суды, сообщил он.Мадуро рассказал, что точные указания владельцу Citgо уже даны, передает ТАСС.О том, что США ввели санкции против Petrоleos de Venezuela (PDVSA) и блокировали активы компании на 7 миллиардов долларов, ранее сообщил помощник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.Директор PDVSA Мануэль Кеведо и сотрудники компании неоднократно высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.