Российский бизнесмен Максим Демин стал единственным владельцем клуба английской премьер-лиги Борнмут. Это стало известно поле того, как Демин выкупил 25% акций клуба.

Российский бизнесмен Максим Демин стал единственным владельцем клуба английской премьер-лиги "Борнмут". Это стало известно поле того, как Демин выкупил 25% акций клуба.Ранее Максиму Демину принадлежали 75 процентов акций. Теперь он стал обладателем всего пакета ценных бумаг. При этом Демин выкупил те акции, что три года назад продал холдингу Peak 6 Investments.Максим Демин стал совладельцем клуба в 2010 году, постепенно увеличивая свою долю. При этом российский бизнесмен инвестировал в "Борнмут" значительные средства. В 2015 году "Борнмут" впервые в истории вышел в английскую премьер-лигу, где играет до сих пор.