Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова, которая с победы над Дарьей Гавриловой стартовала на турнире St. Petersburg Open, призналась, что многочасовой перелет из австралийского Мельбурна в город на Неве – это ее новый опыт.

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мария Шарапова, которая с победы над Дарьей Гавриловой стартовала на турнире St. Petersburg Open, призналась, что многочасовой перелет из австралийского Мельбурна в город на Неве – это ее новый опыт."Здесь совершенно другой турнир, мы играем в зале. Корт намного медленнее, чем при жаре в Австралии. Все эти перемены для меня не являются чем-то новым. У меня появился новый опыт", — сказала спортсменка.Говоря о матче с Гавриловой, которая представляет Австралию и тоже летела на родину после Australian Open, Шарапова отметила: "В принципе настроиться на игру удалось, да и другого выбора у меня не было. Против нее у меня всегда такие матчи, которые связаны с большими физическими нагрузками. Корт тут медленный, он подходит её игре. Хотя я выиграла первый сет 6:0, вы видели, что многие геймы в нем были затяжными".Мария отметила, что ей было очень приятно впервые в жизни оказаться в Санкт-Петербурге: "Я бы честно хотела раньше здесь оказаться, но, к сожалению, не было никакой возможности. Я рада поддержке. Я знаю, что, когда я играю на родине, меня очень здорово поддерживают здесь. Для меня многое значит выигранный матч на родине спустя столько лет"."Обычно, когда я летаю на турниры, я концентрируюсь только на теннисе, — цитирует Шарапову официальный сайт турнира. – Так как я здесь впервые, мне нужно было составить культурную программу. Я посмотрела оперу, которая мне очень понравилась. Мы поужинали, были в Эрмитаже, это было здорово. Надеюсь, что у меня будет еще несколько дней что-то еще увидеть".Говоря о своей следующей сопернице — Дарье Касаткиной, — Мария отметила: "Публика знает, что мы будем бороться. Я надеюсь, что мы сыграем на высоком уровне. Надеюсь, что зрители будут поддерживать и меня, и Дашу. Она показала хорошие результаты в прошлом году, вошла в десятку. Против нее очень тяжело играть. Она показывает высокий уровень игры".При этом Шарапова подтвердила, что ее планы сыграть и в других городах России, в частности, в Сочи, где она начинала тренироваться, остаются в силе: "Я очень хотела бы сыграть в Сочи, потому что я там провела своё детство. Хотела бы вернуться туда, сыграть перед своей семьёй, может быть, даже с Леной Весниной. Это было бы здорово, и я надеюсь, что моя мечта станет реальностью".