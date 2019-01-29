В Австрии госпитализирован мэр Киева Виталий Кличко. В настоящее время он проходит обследование в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль.

В Австрии госпитализирован мэр Киева Виталий Кличко. В настоящее время он проходит обследование в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль."У него обострение последствий старой травмы спины", — рассказала его пресс-секретарь Оксана Зиновьева изданию LIGA.net.Кличко отправился в Австрию из швейцарского Давоса сразу после завершения международного экономического форума.По словам Оксаны Зиновьевой, проблемы со здоровьем у Кличко не связаны с катанием на лыжах. "Детали мне не известны. Хирургических вмешательств не было", — добавила она.По данным украинских СМИ, травму спины Кличко получил еще в 2007 году во время подготовки к бою с американцем Джамилем Макклайном. Тогда же ему была проведена операция.