Минюст предлагает не наказывать за коррупцию чиновников, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Сейчас закон не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях.

Чиновников могут перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Соответствующие поправки прорабатывает министерство юстиции. В работе также принимает участие МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура и министерство труда и социальной защиты.Минюст предлагает декриминализировать случаи, когда несоблюдение запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы". Сейчас закон не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях, сообщает РИА Новости.В конце прошлого года Следком подсчитал ущерб от коррупционеров за последние семь лет: с 2011 года он превысил 123 миллиарда рублей. В суд было направлено более 71 тысячи уголовных дел о коррупции.По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Черкасова, одной из мер борьбы со взяточническом стала подготовка законопроекта, запрещающего чиновникам не только получать, но и дарить подарки, кроме цветов и полиграфической продукции.