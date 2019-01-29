На специальном мероприятии для прессы вечером в понедельник Минюст США официально объявил, что считает китайскую компанию Huawei виновной в совершении уголовных преступлений. Именно с этим делом был связан арест финансового директора Huawei в Канаде в конце прошлого года.

На специальном мероприятии для прессы вечером в понедельник Минюст США официально объявил, что считает китайскую компанию Huawei виновной в совершении уголовных преступлений. Именно с этим делом был связан арест финансового директора Huawei в Канаде в конце прошлого года.Как заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер, Huawei организовала заговор с целью промышленного шпионажа, совершила мошенничество для обхода американских санкций против Ирана, а также противодействовала правосудию, якобы пытаясь вывезти потенциальных свидетелей в Китай.Huawei Indictment by on ScribdОбвинения выросли из гражданского иска, датированного 2014-м годом, в котором американский сотовый оператор T-Mobile обвинял Huawei в краже в 2012-м году ноу-хау, связанных с роботом для тестирования телефонов Tappy. T-Mobile утверждала, что посещавшие ее офис инженеры Huawei не просто ознакомились с роботом, но и завладели некоторыми элементами устройства. Это якобы позволило китайской компании существенно продвинуться в разработке аналогичного решения.Дополнительные обвинения по 13 пунктам, связанные с обходом санкций против Ирана, выдвинуты против Мэн Вэньчжоу — финансового директора Huawei и дочери основателя компании Жэня Чжэнфэя. Её задержали в Канаде в декабре, позже отпустив под залог; в следующем месяце пройдут первые слушания о выдаче Мэн в США.