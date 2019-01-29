Один из лучших российских легковесов ММА Эдуард Вартанян проведет бой против американского бойца смешанных единоборств Джошуа Авелеса. Поединок состоится 27 апреля, на турнире АСА 95 в столице России и может стать одним из топовых боев вечера.

Один из лучших российских легковесов ММА Эдуард Вартанян проведет бой против американского бойца смешанных единоборств Джошуа Авелеса. Поединок состоится 27 апреля, на турнире АСА 95 в столице России и может стать одним из топовых боев вечера.В своей карьере 27-летний россиянин по прозвищу "Львиное Сердце" провел в октагоне 23 поединка и в 19 одержал победы. 8 побед в 11 боях пришлось на выступления в лиге ACA. В числе соперников Вартаняна значатся такие имена, как Александр Шаблий, Александр Сарнавский и Андрей Кошкин.Авелес по прозвищу "Король" старше нашего спортсмена на 3 года и начинал свою карьеру в родной Южной Калифорнии. Всего американец провел в клетке 39 боев, его рекорд – 26 побед. Три последние встречи прошли под эгидой ACA, и каждая из них закончилась победой американца.Король Джошуа – яркий ударник, умеет из каждого боя сделать зрелищное представление. Он не упускает возможности эффектно атаковать соперника. Идеальные боксерские навыки, крепкая челюсть и хорошая защита, в том числе и от тейкдаунов, которыми славится, например, Вартанян, делают Авелеса универсальным бойцом, а исход боя – непредсказуемым.