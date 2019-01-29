В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что врачи городской службы скорой помощи якобы получили неофициальное распоряжение о сокращении процента госпитализаций.

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о том, что врачи городской службы скорой помощи якобы получили неофициальное распоряжение о сокращении процента госпитализаций.В частности, ряд изданий утверждал, что в основном эти распоряжения даются в устной форме, но на некоторых подстанциях скорой якобы есть даже печатный документ "Меры по снижению медицинской эвакуации" (правда, без подписей и печатей)."Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются. Использованные в статье фотографии якобы распространенных на станции материалов "Меры по снижению госпитализации" являются фальсификацией", — сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.В ведомстве напомнили, что решение о госпитализации пациента принимает медицинский работник бригады скорой помощи в зависимости от состояния пациента. При этом не все, вызвавшие скорую, действительно нуждаются в медицинской эвакуации."В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова, в том числе применив имеющиеся лекарственные препараты. Так, например, пациентам с повышением артериального давления, с нарушениями ритма сердца, хроническими и остро возникшими болевыми синдромами, повышением температуры тела зачастую достаточно проведения медикаментозной терапии", — уточнили в департаменте.При этом ежедневно госпитализацией заканчиваются около 25-30% вызовов бригад скорой помощи. В частности, только за минувшую неделю в городские больницы было направлено более 20,5 тысячи пациентов.