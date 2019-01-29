Популярная телеведущая регулярно рассказывает о своей жизни в микроблоге в Instagram. Недавно Анфиса Чехова сообщила, что ей прошлось пройти через неприятную процедуру.

Популярная телеведущая регулярно рассказывает о своей жизнив микроблоге в Instagram.Недавно Анфиса Чехова сообщила, что ей прошлось пройти через неприятную процедуру.Звезда отправилась в клинику для того, чтобы удалить старуютатуировку. Весь процесс она решила записать на камеру и разместить в Stories. "Я могла бы сейчасотдыхать где-нибудь на солнце, но вместо этого моя жизнь – сплошная боль. Япришла в клинику, где женщина сейчас будет делать мне очень больно. Мы будемудалять татуировку, которую уже практически свели", – поделилась .Актриса призналась, что из-за таких болезненных процедур она начинает испытывать сильный стресс. "А выспрашиваете, откуда у меня Кортизол повышенный. У меня что не процедура, тоболь", – заявила она. В конце ведущая посоветовала поклонникам никогда неделать татуировки, которые они не готовы носить всю жизнь. "Удалять ихбольнее и дольше, чем делать", – заключила певица.Напомним, в середине января сообщила о том,что врачи обнаружили в ее организме большое количество гормона стресса – Кортизола. Они отметили, что такой высокий показатель характерен для людей,которые "участвуют в военных действиях". Звезда пообещала, что будет больше отдыхать.