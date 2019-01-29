Популярная телеведущая регулярно рассказывает о своей жизни
в микроблоге в Instagram.
Недавно Анфиса Чехова сообщила, что ей прошлось пройти через неприятную процедуру.
Популярная телеведущая регулярно рассказывает о своей жизни
в микроблоге в Instagram.
Недавно Анфиса Чехова сообщила, что ей прошлось пройти через неприятную процедуру.
Звезда отправилась в клинику для того, чтобы удалить старую
татуировку. Весь процесс она решила записать на камеру и разместить в Stories. "Я могла бы сейчас
отдыхать где-нибудь на солнце, но вместо этого моя жизнь – сплошная боль. Я
пришла в клинику, где женщина сейчас будет делать мне очень больно. Мы будем
удалять татуировку, которую уже практически свели", – поделилась .
Актриса призналась, что из-за таких болезненных процедур она начинает испытывать сильный стресс. "А вы
спрашиваете, откуда у меня Кортизол повышенный. У меня что не процедура, то
боль", – заявила она. В конце ведущая посоветовала поклонникам никогда не
делать татуировки, которые они не готовы носить всю жизнь. "Удалять их
больнее и дольше, чем делать", – заключила певица.
Напомним, в середине января сообщила о том,
что врачи обнаружили в ее организме большое количество гормона стресса – Кортизола. Они отметили, что такой высокий показатель характерен для людей,
которые "участвуют в военных действиях". Звезда пообещала, что будет больше отдыхать.