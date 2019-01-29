В общественном обиходе, в среде непрофессионалов-обывателей, существует множество мифов из самых разных областей знаний: истории, медицины, психологии и так далее. В том числе из интимной сферы. Сегодня мы затронем необычный, пикантный, но острый и актуальный вопрос – а можно ли сломать половой член?

В общественном обиходе, в среде непрофессионалов-обывателей, существует множество мифов из самых разных областей знаний: истории, медицины, психологии и так далее. В том числе из интимной сферы. Сегодня мы затронем необычный, пикантный, но острый и актуальный вопрос – а можно ли "сломать" половой член?Специалист Анджей Грыжевский заявил,что сломать детородный орган нельзя. Однако мужчина может серьезно повредить еговнутреннюю оболочку. Эксперт назвал главные симптомы: острая боль, изменениецвета и формы."Оказывается, половой член сломатьнельзя, но можно повредить белочную оболочку, которая окружает пенис изнутри.Такой "перелом" легко распознать: сначала слышен громкий треск, потомчувствуется острая боль, затем пенис быстро наполняется кровью. Эрекция исчезает,пенис похож на баклажан: и по цвету, и по форме", – отметил он в своей книгеПисатель вспомнил самые необычные случаи, когда мужчины получали такую неприятную травму. Один из его пациентов случайно упал в душе, а другой – пострадал от мстительного супруга своей возлюбленной."У меня был клиент, которыймастурбировал в душе, поскользнулся и упал эрегированным членом на бортик. Чащевсего это бывает примерно в таких обстоятельствах. Еще у меня была клиентка,муж которой застукал ее с другим во время свидания в автомобиле. Он таквзбесился, что взял конкурента за пенис и резко согнул. Раздался громкий треск,и любовник остался со сломанным членом. Мужчине пришлось проходить долгуюреабилитацию", – описывает случаи из практики Грыжевский.Эксперт также отметил, что повредить орган можно и в следующих ситуациях: когда мужчина "динамично мастурбирует, резко меняет позицию в сексе или переворачиваться со спины на живот при эрекции во сне". Анджей советует всем пострадавшим, которые заподозрили перелом, срочно ехать кврачу, чтобы он зашил поврежденную оболочку.Грыжевский добавил, что мужчины могут "натирать" свой орган туалетной бумагой. "Многие мужчины привыкли вытирать пенис туалетной бумагой после мочеиспускания, а ею тоже можно повредить кожу головки. К тому же некоторые марки туалетной бумаги пропитываются ароматизаторами, что может вызвать раздражение", – заключил он.