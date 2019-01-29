Российский лайнер будущего МС-21 получил твердые гарантии от правительства. Из бюджета будет выделено более 1,5 миллиарда рублей на разработку этого перспективного проекта. У МС-21 особая миссия. Это первый самолет из России, который будет напрямую конкурировать с самыми популярными моделями на мировом рынке.

Российский лайнер будущего МС-21 получил твердые гарантии от правительства. Из бюджета будет выделено более 1,5 миллиарда рублей на разработку этого перспективного проекта. У МС-21 особая миссия. Это первый самолет из России, который будет напрямую конкурировать с самыми популярными моделями на мировом рынке.Иркутский авиазавод. На стапелях третий и четвертый лайнер семейства МС-21. Летные образцы. Еще без краски. Совсем скоро эти самолеты что называется "встанут на крыло". Впереди испытательные полеты.МС-21. Магистральный самолет XXI века. Первые две машины уже проходят обкатку в подмосковном Жуковском. Разгон по полосе, и лайнер будущего взмывает в небо.В этом году правительство выделит более полутора миллиардов рублей на поддержку проекта. Деньги пойдут на закупку тренажеров, техники для наземного обслуживания и создание склада запчастей."Проект МС-21 важен для развития нашей гражданской авиации. В 2018 году, напомню, число авиапассажиров в России выросло более чем на 10 миллионов человек. Однако в российском авиапарке не хватает ближних и среднемагистральных пассажирских самолетов, которые особенно нужны на региональных маршрутах. Приходится покупать их, в том числе, за рубежом. А это недешево обходится нашим авиакомпаниям", — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Пакет заказов обеспечен. На 175 машин уже подписаны контракты. А пока самолет проходит испытания не только в небе, но и на земле. В Центральном аэрогидродинамическом институте на прочность проверяют композитное крыло эмески.Крылья из сверхлегких и сверхпрочных материалов производят в Ульяновске. Сейчас компания заменяет зарубежные комплектующие на отечественные."Разработан план конкретных мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов, используемых в этом самолете на российские аналоги. В результате реализации этих мер, мы надеемся, что к 2022 году уровень локализации составит 97%. То есть зависимость этот самолет от импортных поставок практически иметь не будет", — рассказал Юрий Борисов, заместитель премьер-министра по вопросам военно-промышленного комплекса.Сейчас авиапарки российских перевозчиков состоят по большей части из американских или французских лайнеров. Именно поэтому более 10 лет назад и был заложен проект самолета МС. И вот российский самолет готовится потеснить Boeing и Airbus."Нам постоянно пытаются палки в колеса ставить, в том числе и по авиапрому. Но нет никаких сомнений, что мы проведем и здесь импортозамещение. И самолет будет действительно очень хороший", — пообещал Медведев.В середине следующего года МС-21 должен получить летный сертификат. После этого самолет пойдет в серию.