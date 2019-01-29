Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужа
Павла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды Мажора.
Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужа
Павла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды "Мажора".
История об избиении звездой "Мажора" Павлом
Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколько дней будоражила общественность. Из
всего многообразия сообщений невозможно было понять – было рукоприкладство или
нет?
Павел отмалчивался. А Агата не выдержала первой. "Забыли
написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И,
конечно, мое любимое, что я уже два года беременна", – возмутилась Муцениеце
в своем Instagram.
В ответ на слухе о рукоприкладстве в семье Агата
опубликовала в своем Stories видеоролик из гримерной своего супруга. На нем
запечатлен отец семейства с дочкой на коленях и сыном Тимофеем. Маленькая Мия
пытается наложить Прилучному грим – как утверждает Агата, у малышки это неплохо
получается.
Ранее Муцениеце признавалась, что Павел – большой
собственник, и в браке им нелегко. "Он прекрасно понимает, что ревность
абсолютно неадекватная. Но он осознает это спустя час после того, как устроил
скандал", – приводит слова Агаты
Агата Муцениеце и Павел познакомились на съемках сериала
"Закрытая школа". У молодых
людей завязались отношения. Вскоре родился сын Тимофей, недавно ему исполнилось
шесть лет. Сейчас у Прилучных еще и маленькая дочка Мия. Но это не мешает 29-летней
Агате участвовать в различных телевизионных проектах.