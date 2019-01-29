Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужа Павла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды Мажора.

Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужаПавла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды "Мажора".История об избиении звездой "Мажора" ПавломПрилучным супруги Агаты Муцениеце несколько дней будоражила общественность. Извсего многообразия сообщений невозможно было понять – было рукоприкладство илинет?Павел отмалчивался. А Агата не выдержала первой. "Забылинаписать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И,конечно, мое любимое, что я уже два года беременна", – возмутилась Муцениецев своем Instagram.В ответ на слухе о рукоприкладстве в семье Агатаопубликовала в своем Stories видеоролик из гримерной своего супруга. На немзапечатлен отец семейства с дочкой на коленях и сыном Тимофеем. Маленькая Мияпытается наложить Прилучному грим – как утверждает Агата, у малышки это неплохополучается.Ранее Муцениеце признавалась, что Павел – большойсобственник, и в браке им нелегко. "Он прекрасно понимает, что ревностьабсолютно неадекватная. Но он осознает это спустя час после того, как устроилскандал", – приводит слова АгатыАгата Муцениеце и Павел познакомились на съемках сериала"Закрытая школа". У молодыхлюдей завязались отношения. Вскоре родился сын Тимофей, недавно ему исполнилосьшесть лет. Сейчас у Прилучных еще и маленькая дочка Мия. Но это не мешает 29-летнейАгате участвовать в различных телевизионных проектах.