Подозреваемый задержан сотрудниками ГУУР МВД России совместно c коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и района Якиманка, а также во взаимодействии с ФСБ России...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно c коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и района Якиманка, а также во взаимодействии с ФСБ России задержан подозреваемый в краже картины Куинджи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в полицию поступило сообщение о хищении из музея столицы картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ.Подозреваемый в краже мужчина в возрасте 31 года задержан в поселке Заречье Московской области. Картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался полицией города Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде."Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила Ирина Волк.В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк