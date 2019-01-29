Первичные
отделения Единой России из 66 регионов страны за два месяца подали
более двух тысяч заявок на участие в партийном конкурсе общественно
значимых проектов. Как рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря
генсовета ЕР Виктор Селиверстов, большинство предложений касается
социальной тематики, поддержки семьи, детей и молодежи.
Первичные
отделения "Единой России" из 66 регионов страны за два месяца подали
более двух тысяч заявок на участие в партийном конкурсе общественно
значимых проектов. Как рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря
генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, большинство предложений касается
социальной тематики, поддержки семьи, детей и молодежи.
По
словам парламентария, популярны также темы патриотизма и здорового
образа жизни. Селиверстов подчеркнул, что для претворения проекта в
жизнь нужно заручиться поддержкой населения.
Тематика
спорта, гражданской активности, культуры, помощи старшему поколению
собрали по 300 заявок каждая. Многие из этих проектов связаны с помощью
ветеранам Великой Отечественной войны, решением вопросов образования,
здравоохранения. Активно первичные отделения "ЕР" предлагают и
исследовательские проекты, рассказал Селиверстов.
Он
отметил, что есть немало инициатив по защите прав граждан. "Уже сейчас
мы видим мощную отдачу от наших "первичек" и примерный спектр
общественно значимых тем в разных регионах", – сказал единоросс.
Так,
отделение партии в Ессентуках разработало проект по социальной
адаптации детей-сирот, участие в котором будут принимать наставники из
"первички" "ЕР". Также есть предложения по созданию киноклуба в
библиотеке одного из сел Башкирии, по созданию добровольной
противопожарной бригады в Ростовской области.
"Из многообразия тем и
проектов нам предстоит выбрать самые значимые", – сказал Селиверстов.
По
его словам, наибольшую активность проявили Ростовская область, Башкирия
и Алтайский край. Проекты от "первичек" будут приниматься до 31 января,
а в конце февраля итоги подведет специальная комиссия.
Победителей
будут выбирать в трех категориях: сельские первичные отделения,
городские, а также "первички" региональных центров. Максимальная сумма
гранта составит 200 тысяч рублей. Конкурс позволит привлечь к реализации
гражданских инициатив молодежь и наладить связь с первичным звеном,
отметил на XVIII партийном съезде секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак.
Напомним, летом прошлого года был запущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив. По словам Турчака,
необходимо внимательно продумать механизм такой поддержки; добиться
того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен, что самый
короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – это
обратиться за поддержкой в партию.