Первичные отделения Единой России из 66 регионов страны за два месяца подали более двух тысяч заявок на участие в партийном конкурсе общественно значимых проектов. Как рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов, большинство предложений касается социальной тематики, поддержки семьи, детей и молодежи.

Первичныеотделения "Единой России" из 66 регионов страны за два месяца подалиболее двух тысяч заявок на участие в партийном конкурсе общественнозначимых проектов. Как рассказал депутат Госдумы, заместитель секретарягенсовета "ЕР" Виктор Селиверстов, большинство предложений касаетсясоциальной тематики, поддержки семьи, детей и молодежи.Пословам парламентария, популярны также темы патриотизма и здоровогообраза жизни. Селиверстов подчеркнул, что для претворения проекта вжизнь нужно заручиться поддержкой населения.Тематикаспорта, гражданской активности, культуры, помощи старшему поколениюсобрали по 300 заявок каждая. Многие из этих проектов связаны с помощьюветеранам Великой Отечественной войны, решением вопросов образования,здравоохранения. Активно первичные отделения "ЕР" предлагают иисследовательские проекты, рассказал Селиверстов.Онотметил, что есть немало инициатив по защите прав граждан. "Уже сейчасмы видим мощную отдачу от наших "первичек" и примерный спектробщественно значимых тем в разных регионах", – сказал единоросс.Так,отделение партии в Ессентуках разработало проект по социальнойадаптации детей-сирот, участие в котором будут принимать наставники из"первички" "ЕР". Также есть предложения по созданию киноклуба вбиблиотеке одного из сел Башкирии, по созданию добровольнойпротивопожарной бригады в Ростовской области."Из многообразия тем ипроектов нам предстоит выбрать самые значимые", – сказал Селиверстов.Поего словам, наибольшую активность проявили Ростовская область, Башкирияи Алтайский край. Проекты от "первичек" будут приниматься до 31 января,а в конце февраля итоги подведет специальная комиссия.Победителейбудут выбирать в трех категориях: сельские первичные отделения,городские, а также "первички" региональных центров. Максимальная суммагранта составит 200 тысяч рублей. Конкурс позволит привлечь к реализациигражданских инициатив молодежь и наладить связь с первичным звеном,отметил на XVIII партийном съезде секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак.Напомним, летом прошлого года был запущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив. По словам Турчака,необходимо внимательно продумать механизм такой поддержки; добитьсятого, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен, что самыйкороткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – этообратиться за поддержкой в партию.