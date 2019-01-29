500 миллионов рублей из резервного фонда правительства пойдут на расселение дома в Магнитогорске, поврежденного взрывом газа. Такое распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.

500 миллионов рублей из резервного фонда правительства пойдут на расселение дома в Магнитогорске, поврежденного взрывом газа. Такое распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев.Кроме того, еще 100 миллионов рублей выделяет Челябинская область, а 300 — Магнитогорский металлургический комбинат. Ранее кабинет министров направил деньги на переселение жильцов из двух разрушенных подъездов. Трагедия произошла в последний день прошлого года. Ее жертвами стали 39 человек, напоминает телеканал "Россия 24".Также, по словам Дмитрия Медведева, в России могут снизиться ставки по ипотеке. Премьер-министр сообщил об этом на заседании совета по стратегическому развитию. Там сегодня обсуждали национальный проект "Жилье и городская среда".