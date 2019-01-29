Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на февральские этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в канадском Кэнморе (с 7 по 11 февраля) и американском Солт-Лейк-Сити (14-18 февраля).

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на февральские этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в канадском Кэнморе (с 7 по 11 февраля) и американском Солт-Лейк-Сити (14-18 февраля).Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин. В женскую команду включены Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.Остальные лидеры сборной России и претенденты на участие в чемпионате мира отправятся на тренировочные сборы, которые пройдут 2-18 февраля в итальянском Риднау.