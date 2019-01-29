Каждую неделю в Москве безжалостно уничтожают тонны фиалок, роз и хризантем. Огромные партии цветов провозят через границу, но на прилавки столичных магазинов они так и не попадают - растения не всегда проходят санитарную проверку.

Каждую неделю в Москве безжалостно уничтожают тонны фиалок, роз и хризантем. Огромные партии цветов провозят через границу, но на прилавки столичных магазинов они так и не попадают — растения не всегда проходят санитарную проверку.Огромная фура с цветами въезжает территорию логистического центра на Можайском шоссе. Закупали растения в Словакии. В присутствии таможенных органов снимается пломба, которая была установлена на литовско-белорусском переходе при въезде в Таможенный союз Хризантемы, фиалки, герберы и флоксы — все подлежит тщательной проверке. Сначала представитель Россельхознадзора вместе с сотрудником Института карантина растений проводят визуальный осмотр цветов, перетряхивают каждый горшок из случайно отобранной партии."Мы сейчас ищем карантинные объекты, которые не должны попадать в нашу страну, чтобы наше сельское хозяйство не пострадало от их появления на наших полях", — объясняет Неяз Фейсханов, агроном ВНИИКР.Карантинный объект — это насекомое. Как правило, они в разы меньше хлебной крошки, поэтому сотрудники так тщательно всматриваются в почву на листах белой бумаги. Параллельно с этим несколько горшков отправляется в лабораторию, чтобы проверить растения на скрытые заболевания. Буквально через 10 минут находится незваный гость, который пытался переселиться в Россию."На хризантеме нашелся энтомологический объект, который может быть карантинным. Его нужно взять на исследование в лабораторию", — говорит Неяз Фейсханов, агроном ВНИИКР.Предположительно, это калифорнийский трипс — очень мелкий жучок, который поедает листья растений. Эксперт в лаборатории внимательно смотрит в микроскоп. Дело в том, что не все виды трипса опасны для цветов. А того, что может заразить, определяют по усам.Усатый трипс успел сделать свое дело, вся партия хризантем заражена. В продажу она уже не поступит. Задача фитосанитарного контроля не пустить в страну болезни, опасные для нашей флоры.В 50-х годах таким путем к нам проник колорадский жук. Тогда его считали не опасным. Он отлично прижился и сегодня является главным врагом всех огородников. А в 2013 году в Сочи из Италии вместе с рассадой завезли самшитовую огневку, из-за чего почти весь самшит в городе погиб. Ущерб от завезенных вредителей, по подсчетам специалистов, может достигать 500 миллиардов рублей. Карантинную партию хризантем из Словакии уничтожаются без жалости прямо на территории таможенного терминала."По результатам лабораторной экспертизы в случае обнаружения карантинных организмов представитель груза принимает решение — уничтожение методом сжигания, как в этом случае, или фумигация", — объясняет Наталья Табакаева, главный инспектор отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора.Фумигацией — то есть лечением своих растений – предприниматели обычно не занимаются, слишком накладно. Только за прошлый год в огне было уничтожено больше 40 тонн цветов и семян.