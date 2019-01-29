Каждую неделю в Москве безжалостно уничтожают тонны фиалок, роз и хризантем. Огромные партии цветов провозят через границу, но на прилавки столичных магазинов они так и не попадают - растения не всегда проходят санитарную проверку.
Каждую неделю в Москве безжалостно уничтожают тонны фиалок, роз и хризантем. Огромные партии цветов провозят через границу, но на прилавки столичных магазинов они так и не попадают — растения не всегда проходят санитарную проверку.
Огромная фура с цветами въезжает территорию логистического центра на Можайском шоссе. Закупали растения в Словакии. В присутствии таможенных органов снимается пломба, которая была установлена на литовско-белорусском переходе при въезде в Таможенный союз Хризантемы, фиалки, герберы и флоксы — все подлежит тщательной проверке. Сначала представитель Россельхознадзора вместе с сотрудником Института карантина растений проводят визуальный осмотр цветов, перетряхивают каждый горшок из случайно отобранной партии.
"Мы сейчас ищем карантинные объекты, которые не должны попадать в нашу страну, чтобы наше сельское хозяйство не пострадало от их появления на наших полях", — объясняет Неяз Фейсханов, агроном ВНИИКР.
Карантинный объект — это насекомое. Как правило, они в разы меньше хлебной крошки, поэтому сотрудники так тщательно всматриваются в почву на листах белой бумаги. Параллельно с этим несколько горшков отправляется в лабораторию, чтобы проверить растения на скрытые заболевания. Буквально через 10 минут находится незваный гость, который пытался переселиться в Россию.
"На хризантеме нашелся энтомологический объект, который может быть карантинным. Его нужно взять на исследование в лабораторию", — говорит Неяз Фейсханов, агроном ВНИИКР.
Предположительно, это калифорнийский трипс — очень мелкий жучок, который поедает листья растений. Эксперт в лаборатории внимательно смотрит в микроскоп. Дело в том, что не все виды трипса опасны для цветов. А того, что может заразить, определяют по усам.
Усатый трипс успел сделать свое дело, вся партия хризантем заражена. В продажу она уже не поступит. Задача фитосанитарного контроля не пустить в страну болезни, опасные для нашей флоры.
В 50-х годах таким путем к нам проник колорадский жук. Тогда его считали не опасным. Он отлично прижился и сегодня является главным врагом всех огородников. А в 2013 году в Сочи из Италии вместе с рассадой завезли самшитовую огневку, из-за чего почти весь самшит в городе погиб. Ущерб от завезенных вредителей, по подсчетам специалистов, может достигать 500 миллиардов рублей. Карантинную партию хризантем из Словакии уничтожаются без жалости прямо на территории таможенного терминала.
"По результатам лабораторной экспертизы в случае обнаружения карантинных организмов представитель груза принимает решение — уничтожение методом сжигания, как в этом случае, или фумигация", — объясняет Наталья Табакаева, главный инспектор отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора.
Фумигацией — то есть лечением своих растений – предприниматели обычно не занимаются, слишком накладно. Только за прошлый год в огне было уничтожено больше 40 тонн цветов и семян.