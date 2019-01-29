Коррупция в некоторых случаях может быть вынужденной, решили
в Минюсте. Ведомство предлагает освободить от ответственности тех чиновников,
которые получили взятку в обстоятельствах непреодолимой силы.
Коррупция в некоторых случаях может быть вынужденной, решили
в Минюсте. Ведомство предлагает освободить от ответственности тех чиновников,
которые получили взятку в "обстоятельствах непреодолимой силы".
Соответствующие поправки в законы уже разрабатываются, уведомление
опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. Сообщается, что предполагаемые
изменения вынесут на общественное обсуждение.
Авторы идеи поясняют, что в определенных обстоятельствах
соблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции, невозможно – в силу объективных причин. А освобождения от
ответственности в таких случаях законом не предусмотрено.
Цель поправок, как сообщается – внесение изменений в
законодательство, "предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,
вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением", передает ТАСС.