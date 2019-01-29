Коррупция в некоторых случаях может быть вынужденной, решили в Минюсте. Ведомство предлагает освободить от ответственности тех чиновников, которые получили взятку в обстоятельствах непреодолимой силы.

Коррупция в некоторых случаях может быть вынужденной, решилив Минюсте. Ведомство предлагает освободить от ответственности тех чиновников,которые получили взятку в "обстоятельствах непреодолимой силы".Соответствующие поправки в законы уже разрабатываются, уведомлениеопубликовано на федеральном портале проектов правовых актов. Сообщается, что предполагаемыеизменения вынесут на общественное обсуждение.Авторы идеи поясняют, что в определенных обстоятельствахсоблюдение ограничений и запретов, установленных в целях противодействиякоррупции, невозможно – в силу объективных причин. А освобождения отответственности в таких случаях законом не предусмотрено.Цель поправок, как сообщается – внесение изменений взаконодательство, "предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов,ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции,вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением", передает ТАСС.