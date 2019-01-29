На днях в Сети появилось видео, как во Владикавказе незадачливый жених пытается похитить невесту. Девушку, завернутую в бурку, молодой человек выносит на руках из торгового центра. Однако похититель так торопится, что по дороге к автомобилю дважды роняет ее на асфальт и падает вместе с ней.

На днях в Сети появилось видео, как во Владикавказе незадачливый жених пытается похитить невесту. Девушку, завернутую в бурку, молодой человек выносит на руках из торгового центра.Однако "похититель" так торопится, что по дороге к автомобилю дважды роняет ее на асфальт и падает вместе с ней.После того, как эти кадры, которые бурно комментируют пользователи, попали в Сеть, в МВД по Северной Осетии провели проверку, поскольку в Сети появились изображения якобы "той самой украденной невесты" с побоями на лице.Правоохранители установили личность "похищенной" невесты и выяснили, что претензий к жениху она не имеет.21-летняя девушка сама согласилась быть "похищенной", согласно древним кавказским традициям, и сейчас они готовятся к веселой свадьбе, пишет "КП на Северном Кавказе".Что же касается снимка девушки с избитым лицом, то, как выяснили правоохранители, это был вброс: на том фото была запечатлена избитая в баре американка.