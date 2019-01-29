Российский чемпион лиги UFC Хабиб Нурмагомедов и его соперник по титульному бою ирландец Конор Макгрегор пришли к мировому соглашению с Атлетической комиссией Невады, чтобы не присутствовать в слушаниях по скандальному делу о потасовке на турнире UFC 229.

Российский чемпион лиги UFC Хабиб Нурмагомедов и его соперник по титульному бою ирландец Конор Макгрегор пришли к мировому соглашению с Атлетической комиссией Невады, чтобы не присутствовать в слушаниях по скандальному делу о потасовке на турнире UFC 229.Напомним, что после победы над Макгрегором Нурмагомедов выбрался за пределы клетки-октагона и вступил в драку с членами команды ирландца, в то же время Конор пытался присоединиться к потасовке и столкнулся с братом Хабиба Абубакаром и спарринг-партнером дагестанца Зубайрой Тухуговым.За все эти действия Атлетическая комиссия штата Невада, которая выдает лицензии на бои для спортсменов и разбирает спорные и скандальные случаи, готова наказать как Нурмагомедова с Макгрегором, так и членов их команд, принявших участие в скандальной истории.Однако, чемпион UFC и его ирландский оппонент через юристов сумели договориться с судьями, чтобы не являться непосредственно на заседание. Однкао, как сообщает портал MMA Junkie, это не повлияет на наказания самих бойцов и их товарищей. Ранее сообщалось, что среди возможных мер – присуждение штрафа, лишение части гонорара за бой и даже общественные работы.