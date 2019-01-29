Актер Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи: оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор обидчикам.

АктерВладимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика обучастии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежнойвосприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи:оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов иклеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпоробидчикам.Юморист записал обращение и выложил его на своей странице в Instagram.По его словам, в Сети и на телеканалах о нем очень много разнойинформации. "Кем я только не был – и нога кремля, и волосатые рукиАмерики, и зубы Евросоюза", – иронично заметил Зеленский.Напомнилактер и о том, что его называли "техническим человеком Тимошенко", чтоза ним стоят олигархи. Своих подписчиков начинающий политик заверил, чтовсе это недостоверная, "очень скучная" информация без чувства юмора.Чтобыкак-то разрядить обстановку Зеленский объявил конкурс на лучший фейкпро себя. "Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня Хештег #зефейк", – заключил юморист.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О намерении поборотьсяза высший государственный пост Зеленский объявил в своем новогоднемобращении.Экспертыдают актеру хорошие шансы на победу. Наибольшую поддержку говорящий восновном по-русски может получить в юго-восточных регионахУкраины. По данным социологического исследования Института анализа ипрогнозирования совместно с Киевским пресс-клубом, актер идет на второмместе в президентской гонке с 12,5% голосов.Сейчаскомик занят написанием предвыборной программы. К ответственному делу онрешил привлечь граждан страны. попросил их назвать пятьглавных проблем Украины.Междутем политологи сомневаются в самостоятельности комика. Одни считают,что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие полагают,что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.