Актер
Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об
участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной
восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи:
оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и
клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор
обидчикам.
Актер
Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об
участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной
восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи:
оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и
клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор
обидчикам.
Юморист записал обращение и выложил его на своей странице в Instagram.
По его словам, в Сети и на телеканалах о нем очень много разной
информации. "Кем я только не был – и нога кремля, и волосатые руки
Америки, и зубы Евросоюза", – иронично заметил Зеленский.
Напомнил
актер и о том, что его называли "техническим человеком Тимошенко", что
за ним стоят олигархи. Своих подписчиков начинающий политик заверил, что
все это недостоверная, "очень скучная" информация без чувства юмора.
Чтобы
как-то разрядить обстановку Зеленский объявил конкурс на лучший фейк
про себя. "Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня Хештег #зефейк", – заключил юморист.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. О намерении побороться
за высший государственный пост Зеленский объявил в своем новогоднем
обращении.
Эксперты
дают актеру хорошие шансы на победу. Наибольшую поддержку говорящий в
основном по-русски может получить в юго-восточных регионах
Украины. По данным социологического исследования Института анализа и
прогнозирования совместно с Киевским пресс-клубом, актер идет на втором
месте в президентской гонке с 12,5% голосов.
Сейчас
комик занят написанием предвыборной программы. К ответственному делу он
решил привлечь граждан страны. попросил их назвать пять
главных проблем Украины.
Между
тем политологи сомневаются в самостоятельности комика. Одни считают,
что его выдвижение – проект президента Петра Порошенко. Другие полагают,
что Зеленский – человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.