У Андрея Малахова настоящий дар располагать к себе людей. Телеведущий, как кажется, может сладить даже с самой заносчивой и вздорной знаменитостью. К слову, свой талант психолога шоумен чаще всего использует в корыстных целях, поливая грязью и оболванивая все тех же звезд в своих шоу.

У Андрея Малахова настоящий дар располагать к себе людей. Телеведущий,как кажется, может сладить даже с самой заносчивой и вздорной знаменитостью.К слову, свой талант психолога шоумен чаще всего использует в корыстных целях,поливая грязью и оболванивая все тех же звезд в своих шоу.Андрей Малахов очень дружен со многими российскимизнаменитостями, с некоторыми он даже успел породниться – телеведущий сталкрестным отцом детей Филиппа Киркорова. Однако личные отношения никогда немешали шоумену раздувать скандалы и создавать сенсации, подставляя при этом своих звездных друзей, и в итоге выходить сухим из воды.К примеру, член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян был очень удивлен, когдаузнал, что издание StarHit, главным редактором которого является Малахов, опубликовалосделанный исподтишка снимок Ксении Собчак. На фото теледива запечатлена вкомпании режиссера Константина Богомолова, которого народная молва уже давнозаписала в ее любовники."Нет, я конечно понимаю, что издания, которыеинтересуются светской жизнью время от времени публикуют снимки, которые имприсылают "гражданские журналисты", но, чтобы друг публиковал снимкиподруги – это для меня открытие. Я говорю об Андрее Малахове, издание, которогораспространило фото с завтрака Собчак и Богомолова. И Андрей, и Ксениярегулярно говорят о том, что они друзья, но при этом Малахов, не гнушаясь этойдружбой, распространяет снимки из частной жизни Собчак. С такими друзьями иврагов не нужно", – заметил общественник в беседе с "Дни.ру".Напомним, что уже целуюнеделю страна обсуждает скандал в семье Ксении Собчак. Ревнивый муж телеведущей актер МаксимВиторган избил режиссера Константина Богомолова. Видео с камер наблюдения, накотором запечатлена драка, просочилось в Интернет и стало сенсацией. После потасовкирежиссер сообщил своим фолловерам в соцсетях, что у него сломан нос. Однакопоклонники Ксении полагают, что история с адюльтером и мордобоем – этопостановка ради пиара.