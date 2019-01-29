На внешних конструкциях танкера Маэстро больше не открытого огня, но он сохраняется внутри судна. Кроме того, продолжает гореть танкер Канди.

В Черном море погас огонь на внешних конструкциях танкера "Маэстро". Второе судно продолжает гореть.Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморечфлота, открытого горения нет на "Маэстро", но это не означает, что его нет внутри. Проливка судна продолжается.Ранее в ведомстве заявили, что танкеры будут гореть до тех пор, пока не выгорит весь газ. Не исключена возможность взрыва, поэтому спасательные суда не подходят к танкерам слишком близко.Суда со сжиженным газом "Канди" и "Маэстро" загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. ЧП произошло во время перегрузки сжиженного газа с одного судна на другое. По предварительным данным, к этому могло привести нарушение техники безопасности при проведении работ. Всего на танкерах находилось около 4,5 тысячи тонн топлива.На борту судов, ходивших под флагом Танзании, находились 32 человека — граждане Турции и Индии. 12 из них были спасены. остальные погибли.