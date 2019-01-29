Москвичка, подписавшая договор от имени организации, и другие неустановленные лица похитили денежные средства заявителя на общую сумму около 2 миллионов рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию подал заявление 49-летний москвич. Он рассказал, что обратился в организацию, оказывающую посреднические услуги в деятельности, связанной с проведением операций на международном финансовом рынке. В офисе на Каланчевской улице он заключил договор поручения с действующей от имени организации неизвестной женщиной и внес денежные средства в размере около 2 миллионов рублей на расчетный счет фирмы. Однако обязательства по договору не были исполнены, и он обратился в полицию.Сотрудники полиции установили, что подозреваемая – 24-летняя москвичка, подписавшая договор от имени организации, и другие неустановленные лица похитили денежные средства заявителя на общую сумму около 2 миллионов рублей. Денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции, ей предъявлено обвинение.По данному факту Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60