Злоумышленник зашел в магазин и, открыв витрину, похитил ювелирные изделия, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в грабеже, совершенном в одном из ювелирных магазинов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился представитель ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров на улице Арбат. Он сообщил, что неизвестный зашел в магазин и, открыв витрину, похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 870 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат в Московской области задержали подозреваемого – 25-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник похищенные ювелирные изделия сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60