Известная телеведущая
прокомментировала предложение не наказывать некоторых чиновников за коррупцию. Пост появился несколько часов назад на канале Ксении Собчак в Telegram.
Известная телеведущая
прокомментировала предложение не наказывать некоторых чиновников за коррупцию. Пост появился несколько часов назад на канале Ксении Собчак в Telegram.
Журналистка была возмущена новой инициативой Министерства юстиции. Накануне представители ведомства предложили ввести новую поправку в законодательство о противодействии коррупции. Чиновники смогут избежать серьезного наказания, если следователям удастся установить, что правонарушение было совершено из-за "обстоятельств непреодолимой силы", передает Ведомости.
с иронией уточнила, какую сумму денег должен присвоить себе госслужащий, чтобы избежать ответственности. "Какая сумма считается "обстоятельством непреодолимой силы",
интересно? Или когда сразу дом на озере Комо по соседству с Соловьевым
предлагают?", – написала телеведущая.
Ранее политик сообщила, что ее стороннице Анастасии Шевченко грозит уголовный срок за
участие в деятельности нежелательной организации. Звезда призвала полицейских отпустить женщину. Она также обратилась к СМИ за помощью в освещении инцидента.
Напомним, что в
конце прошлого года в прессе стали появляться слухи о разладе в семье и Максима Виторгана. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в
компании Константина Богомолова. Однако режиссер опроверг эту новость и поехал
в отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз. Корреспондентам удалось позднее
связаться с мужем телеведущей, но он отказался давать какие-либо комментарии.