Известная телеведущая прокомментировала предложение не наказывать некоторых чиновников за коррупцию. Пост появился несколько часов назад на канале Ксении Собчак в Telegram.

Известная телеведущаяпрокомментировала предложение не наказывать некоторых чиновников за коррупцию. Пост появился несколько часов назад на канале Ксении Собчак в Telegram.Журналистка была возмущена новой инициативой Министерства юстиции. Накануне представители ведомства предложили ввести новую поправку в законодательство о противодействии коррупции. Чиновники смогут избежать серьезного наказания, если следователям удастся установить, что правонарушение было совершено из-за "обстоятельств непреодолимой силы", передает Ведомости.с иронией уточнила, какую сумму денег должен присвоить себе госслужащий, чтобы избежать ответственности. "Какая сумма считается "обстоятельством непреодолимой силы",интересно? Или когда сразу дом на озере Комо по соседству с Соловьевымпредлагают?", – написала телеведущая.Ранее политик сообщила, что ее стороннице Анастасии Шевченко грозит уголовный срок заучастие в деятельности нежелательной организации. Звезда призвала полицейских отпустить женщину. Она также обратилась к СМИ за помощью в освещении инцидента.Напомним, что вконце прошлого года в прессе стали появляться слухи о разладе в семье и Максима Виторгана. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую вкомпании Константина Богомолова. Однако режиссер опроверг эту новость и поехалв отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз. Корреспондентам удалось позднеесвязаться с мужем телеведущей, но он отказался давать какие-либо комментарии.