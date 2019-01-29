В Хьюстоне в перестрелки с подозреваемым пятеро сотрудников полиции получили ранения.

В Хьюстоне (штат Техас, США) в перестрелки с подозреваемым пятеро сотрудников полиции получили ранения. О происшествии сообщает полицейское управление города на своей странице в Twitter.Как уточняется, офицеры получили огнестрельные ранения в результате встречи с подозреваемым. В настоящее время все они находятся в больнице, передает РИА Новости.По данным местного телеканала ABC, перестрелка началась, когда сотрудники полиции прибыли в восточную часть Хьюстона для исполнения ордера. Двое подозреваемых были убиты.