Коллектив рассказал о событиях, которые пройдут в вековой юбилей

Коллектив рассказал о событиях, которые пройдут в вековой юбилей100 лет назад началась удивительная летопись музея-заповедника «Александровская слобода». В течение века он бережёт жизнь Царского кремля, придавая ему должное величие, особую притягательность и неповторимый имидж. Сплочённый творческий коллектив создал уникальное культурное пространство эпохи Ивана Грозного, яркий культурный и туристический центр России.23 января в «Александровской слободе» прошла пресс-конференция с важной темой «Музею – 100. Перезагрузка». Именно она положила начало празднования векового юбилея заповедника. На мероприятие приехали журналисты из Александрова, Москвы и Владимира.Директор музея Алла Петрухно поделилась с собравшимися, насколько сложным был путь, который прошлось пройти «Александровской слободе». Не забылись имена тех, кто сыграл важную роль в преображении музея - Ратмира Бобовикова, который расселил посёлок «Заря», и Вольфганга Кавельмахера, доказавшего, что Александровский кремль занимает особое место среди кремлей России. Построенный лучшими русскими и итальянскими мастерами, он не имеет аналогов в русском зодчестве.«Нельзя не отметить и заслуги коллектива, который в тяжелейшие годы не только сохранил музей, но создал всё возможное для его дальнейшего развития, по крупицам восстановил коллекции, отреставрировал наши памятники. Благодаря усилиям сотрудников «второй по величине и великолепию» Государев двор обрёл достойное место среди музеев России, которое он сохраняет и поныне, - поделилась Алла Сергеевна, - И сегодня в таком поступательном и динамичном развитии общества мы не останавливаемся. Мы понимаем, что надо дальше развиваться, надо обновляться. Именно поэтому в названии конференции значится слово «Перезагрузка»».Сегодняшний музей-заповедник – это не только пополнение его хранилищ редкими и ценными предметами, как Слободская Псалтирь (25-й экземпляр из ныне известных) или Часовник (3-й экземпляр из ныне известных), это не только прошедшие недавно переоснащение новыми витринами, смена освещения и появление мультимедийных киосков, замечательное современное дополнение к музейным экспонатам. Прежде всего – это работа для каждого посетителя, приходящего в Слободу за новыми впечатлениями.Кроме того, на пресс-конференции рассказали о главных мероприятиях, которые пройдут в год столетия. Он начнётся с выступления Праздничного мужского хора Свято-Данилова монастыря 29 января и закончится выступлением камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением В. Спивакова 3 декабря. Также гостей ждёт:январь-май. Интернет-проект «А памятник воздвигнут мне?!». Дискуссионная площадка: установка памятника царю Ивану Грозному в городе Александрове. январь-февраль. Юбилейный выставочный проект «Шедевры музейного собрания». Выставка «Барановский бренд – всегда в тренде». февраль-апрель. Юбилейный выставочный проект «Шедевры музейного собрания». Выставка «И дивный видится узор... ». 29 января. Церемония открытия юбилейных торжеств. Выступление Мужского Праздничного хора Свято-Данилова монастыря. 18 марта. «Песня про купца Калашникова». Моноспектакль в сопровождении песочной анимации. Исп. заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский и ансамбль «Русская рапсодия». 15 апреля. Юные таланты – музею-юбиляру. XI Молодежный фестиваль «Слобода музыкальная». апрель – июль. Юбилейный выставочный проект «Шедевры музейного собрания». Выставка «Возвращенные шедевры». 6 мая. Московский Пасхальный фестиваль в музее-заповеднике «Александровская слобода». Совместный музыкальный проект. 18 мая. Музей-юбиляр - в Международном дне музеев: Опера «Царская невеста» в подлинных интерьерах царских палат. Исп. ведущие мастера оперной сцены России. Церемония гашения почтового блока к 100-летию музея. «Музейная семья – пополнение к 100-летию!». Праздничная программа «Здравствуй, малыш!». 23 мая. День славянской письменности и культуры. «К печати дозволяю... » Подведение итогов литературного конкурса буктрейлеров. июнь. «Царские игры». Межрегиональный шахматный турнир на Кубок Ивана Грозного. 24 августа. «Иванов день» - царские именины в «Александровской слободе». Главный событийный праздник музея-заповедника. 21 октября. IX Зубовские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция «Роль музеев в формировании национальной, исторической и культурной идентичности». 21 октября. «От культуры мира к миру на планете». Совместный музыкальный проект с Фондом «Таланты мира». Шедевры классики. октябрь-декабрь. Юбилейный выставочный проект «Шедевры музейного собрания». Выставка «Музею – 100. Перезагрузка». 11 ноября. Исторический конкурс-игра «В славном граде Слободе» для детей младшего школьного возраста. 18 ноября. Исторический конкурс-игра «Тяжела ты, шапка Мономаха» для детей старшего школьного возраста. 3 декабря. « СТО доСТОйных иСТОрий». Презентация юбилейного издательского проекта. 3 декабря. Церемония закрытия юбилейных торжеств. Выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР В. Спивакова. Вход по пригласительным билетам.