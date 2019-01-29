В подмосковном управлении МВД заинтересовались кадрами, на которых якобы принадлежащая участковому машина мешает проезду спешащей на вызов скорой помощи. В ведомстве пообещали провести проверку инцидента, который произошел в поселке городского типа Белозерский в Воскресенском районе.

В подмосковном управлении МВД заинтересовались кадрами, на которых якобы принадлежащая участковому машина мешает проезду спешащей на вызов скорой помощи. В ведомстве пообещали провести проверку инцидента, который произошел в поселке городского типа Белозерский в Воскресенском районе.Запись была сделана в минувшее воскресенье, 27 января, на улице 60 лет Октября: оставленная посреди заснеженной улицы легковушка Renault, как свидетельствует ролик, преградила путь реанимобилю с включенными проблесковыми маячками. Водителя в салоне, судя по всему, не было.Чем в итоге завершился конфликт, остается неизвестным, но автор записи уточнил, что машина принадлежит местному участковому."К сожалению, это наш участковый. Парень неплохой, но что-то в голову стукнуло", — подтвердили его слова местные жители.Этот случай привлек внимание подмосковного главка МВД, представители которого пообещали разобраться в произошедшем и "принять решение в соответствии с законодательством".