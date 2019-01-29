В мероприятии принял участие начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин...

В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве на улице Азовская, 19 подведены итоги работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы за 2018 год.В мероприятии принял участие начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Амелин, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Черенков, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Слюнин и руководители подразделений УНК и ОНК УВД по АО.В начале совещания перед присутствующими выступил заместитель начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Слюнин.После были заслушаны доклады руководителей окружных подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве о результатах проделанной работы по итогам отчетного периода.Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин отметил, что с положительной стороны оценивается работа отделов по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО, СЗАО иЗАО.В завершение совещания начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин определил приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков столицы в 1 квартале текущего года.УНК ГУ МВД России по г. Москве