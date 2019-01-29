Стражам порядка пришлось спасать мужчину, оказавшегося в озере Мичиган после того, как он вытащил оттуда свою собаку, но не смог самостоятельно выбраться на берег. На его счастье, ему удалось позвонить в службу спасения со своего водонепроницаемого телефона, который пострадавший извлек из кармана примерно с двадцатой попытки.

В минувшее воскресенье, 27 января, сотрудники чикагской полиции провели успешную операцию по спасению мужчины, оказавшегося в ледяной воде озера Мичиган.Как сообщает пресс-служба полицейского управления, местный житель выгуливал девятимесячную собаку, недавно взятую им из приюта.Разыгравшийся пес не удержался на берегу и сорвался в озеро. Хозяин прыгнул следом за ним, вытолкнул животное на сушу, однако сам выбраться уже не смог – помешали внушительные ледяные наросты вдоль береговой линии и стремительно онемевшие от холода руки."Мне понадобилось около двадцати попыток, чтобы вытащить телефон из кармана. К счастью, он был водонепроницаемым, и мне удалось позвонить по номеру 911", — рассказал мужчина.Прибывшие на помощь стражи порядка спасли терпящего бедствие, вытащив его при помощи подручных средств среди которых был и поводок его собаки, после чего мужчину и пса передали подоспевшим медикам и спасателям. Сообщается, что ни хозяин собаки, ни его питомец не пострадали.