За плечами Михаила Тяпкина тяжёлые военные годы, работа в тылу, послевоенное становление...

В УВД юга столицы по традиции поздравляют ветеранов со значимыми датами в их жизни. Среди них немало участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.27 января отметил своё 91-летие член ветеранской организации УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве Михаил Иванович Тяпкин. За плечами этого удивительно жизнерадостного мужчины тяжёлые военные годы, работа в тылу, послевоенное становление.Война застала 11-летнего мальчишку в Белгородской области, где он вместе со всеми оставшимися в деревне помогал регулярной армии в борьбе с фашистскими захватчиками, рыл окопы. Немало испытаний выпало на плечи юного труженика за военные и послевоенные годы. Михаил Иванович рассказал стражам порядка, что повзрослев, уехал в Москву и поступил на службу в милицию, где прослужил 30 лет. Закончил службу в должности милиционера-моториста линейного поста милиции «Лужники» отдела речной милиции ГУВД Мосгорисполкома. За время службы в органах внутренних дел Михаил Тяпкин зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, являлся примером для молодых сотрудников.Помощник начальника управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Михаил Клюев, председатель Совета ветеранов Константин Кириллов, начальник отделения морально-психологического обеспечения лейтенант внутренней службы Анатолий Шачнев поздравили труженика тыла с днем рождения и вручили имениннику памятный подарок, цветы и пожелали ему здоровья и долголетия.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22