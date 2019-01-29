Злоумышленник пригласил потерпевшего, работающего аниматором, якобы для фотосессии и, применив насилие, отобрал у него хищника, требуя погасить долг...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы задержали 22-летнего подозреваемого в самоуправстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратился мужчина, работающий аниматором. По его словам, в одном из домов на 13-й Парковой улице, куда его пригласили для проведения фотосессии с животными, заказчик мероприятия, применив насилие, отобрал у него пуму по кличке Марсель и требует денежные средства за возврат хищника.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали подозреваемого на 9-й Парковой улице.Как было установлено, потерпевший гражданин задолжал подозреваемому более 100 тысяч рублей. Последний, в свою очередь, вызвал аниматора якобы для фотосессии и, применив насилие, отобрал у него хищника, требуя погасить долг.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «Самоуправство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время животное изъято и возвращено законному владельцу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73