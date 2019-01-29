В сервисе интернет-звонков FaceTime, уже более восьми лет по умолчанию предустанавливаемом на все мобильные устройства и компьютеры Apple, нашли серьезную уязвимость. Она, пишет 9to5mac.com, позволяет позвонить по FaceTime кому угодно и, еще до приема звонка пользователем, слышать звук с микрофона его мобильного устройства.

В сервисе интернет-звонков FaceTime, уже более восьми лет по умолчанию предустанавливаемом на все мобильные устройства и компьютеры Apple, нашли серьезную уязвимость. Она, пишет 9to5mac.com, позволяет позвонить по FaceTime кому угодно и, еще до приема звонка пользователем, слышать звук с микрофона его мобильного устройства.Более того, недоработка позволяет также видеть изображение с фронтальной камеры гаджета. Вместе с передачей звука это представляет серьезную угрозу, хотя такой "шпионаж" из-за раздающегося сигнала звонка и не может быть скрытным. Предполагается, что сбою подвержены все устройства, работающие на iOS версии 12.1 и позднее.Для того, чтобы воспроизвести баг, нужно инициировать звонок в FaceTime, после чего выбрать "Добавить собеседника" и добавить свой собственный номер. Начнется групповой звонок, в котором начнут передаваться звук с устройства пока не ответившего абонента. Если тот нажмет в этот момент кнопку питания смартфона или планшета, на устройство звонящего начнет передаваться и видео. При этом на устройстве "шпиона" статус "жертвы" будет отображаться так, как будто он уже присоединился к групповому звонку. По утверждению журналистов 9to5mac.com, аналогично баг срабатывает и при звонке с iPhone на компьютер Mac.В Apple уже признали существование бага и пообещали исправить его, выпустив соответствующую "заплатку" до конца недели. До этого компания отключила в FaceTime возможность инициировать групповые звонки.