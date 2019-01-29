Президент Украины Петр Порошенко вертится как уж на сковородке. До выборов главы государства осталось два месяца, а рейтинг у лидера Незалежной – без слез не взглянешь. Что делать в такой, казалось бы, безысходной ситуации? Кажется, Порошенко нашел выход.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко вертится как уж на сковородке. До выборов главыгосударства осталось два месяца, а рейтинг у лидера Незалежной – безслез не взглянешь. Что делать в такой, казалось бы, безысходнойситуации? Кажется, Порошенко нашел выход.Эксперты уже говорили, что для поднятия президентского рейтинга лидер Незалежнойбудет делать самые нереалистичные обещания. И несмотря на пятилеткулапши на ушах, украинцы все еще готовы голосовать за главу государства,на счету которого гражданская война и обнищание значительной частинаселения. Во всяком случае, окружение Порошенко надеется, что людидоверятся ему по принципу меньшего из зол.Для переизбрания лидер Незалежнойготов сменить пластинку. Если раньше Порошенко всегда говорил о"российской агрессии", необходимости укрепления армии и "национальнойидентичности", то теперь акцент в речах президента будет сделан насоциальной сфере, реформе экономики и госсектора, заявил его соратник,журналист Юрий Бутусов."На многочисленных встречах в Центральной Украине в рамках томос-тураизбиратели хотели говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высокихтарифах на газ, нехватку рабочих мест. Поэтому на Банковой решилисменить повестку", – написал он на своей странице в Facebook.Ожидается, что объявит о своем выдвижении 29 января в Киеве. Глава государства идет на выборы как самовыдвиженец.Выборыпрезидента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Социологическиеисследования дают разные оценки электоральных предпочтений украинцев.Так, Институт анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубомдают пальму первенства Юлии Тимошенко – за нее готовы проголосоватьболее 20% избирателей. На втором месте юморист Владимир Зеленский с12,5%. с 11,9% находится на третьей строчке.В свою очередь, украинский Национальный Социологический центр имени Драгоманова ставит лидера Незалежнойна вторую строчку в рейтинге с 17,1%. Первое место, впрочем, осталосьбез изменений – пальму первенства держит "оранжевая принцесса". Однако разрыв между Тимошенко и Порошенко, по данным социологов ЦентраДрагоманова, находится в пределах статистической погрешности – 0,3%.