Президент
Украины Петр Порошенко вертится как уж на сковородке. До выборов главы
государства осталось два месяца, а рейтинг у лидера Незалежной – без
слез не взглянешь. Что делать в такой, казалось бы, безысходной
ситуации? Кажется, Порошенко нашел выход.
Президент
Украины Петр Порошенко вертится как уж на сковородке. До выборов главы
государства осталось два месяца, а рейтинг у лидера Незалежной – без
слез не взглянешь. Что делать в такой, казалось бы, безысходной
ситуации? Кажется, Порошенко нашел выход.
Эксперты уже говорили, что для поднятия президентского рейтинга лидер Незалежной
будет делать самые нереалистичные обещания. И несмотря на пятилетку
лапши на ушах, украинцы все еще готовы голосовать за главу государства,
на счету которого гражданская война и обнищание значительной части
населения. Во всяком случае, окружение Порошенко надеется, что люди
доверятся ему по принципу меньшего из зол.
Для переизбрания лидер Незалежной
готов сменить пластинку. Если раньше Порошенко всегда говорил о
"российской агрессии", необходимости укрепления армии и "национальной
идентичности", то теперь акцент в речах президента будет сделан на
социальной сфере, реформе экономики и госсектора, заявил его соратник,
журналист Юрий Бутусов.
"На многочисленных встречах в Центральной Украине в рамках томос-тура
избиратели хотели говорить не о вере, а о маленьких пенсиях, высоких
тарифах на газ, нехватку рабочих мест. Поэтому на Банковой решили
сменить повестку", – написал он на своей странице в Facebook.
Ожидается, что объявит о своем выдвижении 29 января в Киеве. Глава государства идет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы
президента Украины – 2019 состоятся в конце марта. Социологические
исследования дают разные оценки электоральных предпочтений украинцев.
Так, Институт анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом
дают пальму первенства Юлии Тимошенко – за нее готовы проголосовать
более 20% избирателей. На втором месте юморист Владимир Зеленский с
12,5%. с 11,9% находится на третьей строчке.
В свою очередь, украинский Национальный Социологический центр имени Драгоманова ставит лидера Незалежной
на вторую строчку в рейтинге с 17,1%. Первое место, впрочем, осталось
без изменений – пальму первенства держит "оранжевая принцесса". Однако разрыв между Тимошенко и Порошенко, по данным социологов Центра
Драгоманова, находится в пределах статистической погрешности – 0,3%.