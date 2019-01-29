Президент Украины привлек к своей избирательной кампании Владимира Путина. Гостям форума, на котором Петр Порошенко заявил об участии в выборах, показали занятный видеоролик.

Президент Украиныпривлек к своей избирательной кампании Владимира Путина. Гостям форума, накотором Петр Порошенко заявил об участии в выборах, показали занятныйвидеоролик.На экранахпоявилось изображение российского и украинского президентов с надписью:"Либо Порошенко, либо Путин". Многие тут же подумали, что в избирательномбюллетене на выборах 31 марта будет и фамилия лидера России.Официальныйпредставитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над этим казусом инаписала у себя в Facebook:"АПутин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно,как будут выглядеть бюллетени".Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. На главный пост в стране претендуют более 30 человек,Центризбирком уже зарегистрировал 13 кандидатов. Согласно опросам общественногомнения, действующий президент Петр Порошенко занимает третью строчку врейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии"Батькивщина" Юлии Тимошенкои артисту Владимиру Зеленскому. Тем не менее, наблюдатели допускают, что у Порошенко еще есть шансывыйти во второй тур.