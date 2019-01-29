Президент Украины
привлек к своей избирательной кампании Владимира Путина. Гостям форума, на
котором Петр Порошенко заявил об участии в выборах, показали занятный
видеоролик.
Президент Украины
привлек к своей избирательной кампании Владимира Путина. Гостям форума, на
котором Петр Порошенко заявил об участии в выборах, показали занятный
видеоролик.
На экранах
появилось изображение российского и украинского президентов с надписью:
"Либо Порошенко, либо Путин". Многие тут же подумали, что в избирательном
бюллетене на выборах 31 марта будет и фамилия лидера России.
Официальный
представитель российского МИД Мария Захарова посмеялась над этим казусом и
написала у себя в Facebook:
"А
Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно,
как будут выглядеть бюллетени".
Выборы
президента Украины пройдут 31 марта. На главный пост в стране претендуют более 30 человек,
Центризбирком уже зарегистрировал 13 кандидатов. Согласно опросам общественного
мнения, действующий президент Петр Порошенко занимает третью строчку в
рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии
"Батькивщина" Юлии Тимошенко
и артисту Владимиру Зеленскому. Тем не менее, наблюдатели допускают, что у Порошенко еще есть шансы
выйти во второй тур.