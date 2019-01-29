На
форум с участием Петра Порошенко не пускают журналистов влиятельных украинских
изданий. Вероятно, президент боится, что они первыми сообщат о его решении
участвовать в выборах.
На
форум с участием Петра Порошенко не пускают журналистов влиятельных украинских
изданий. Вероятно, президент боится, что они первыми сообщат о его решении
участвовать в выборах.
Глава
государства должен объявить о своем участии в президентской гонке. О том, что сделает такое заявление именно сегодня, 29 января, сообщали ранее
многие источники.
В Киеве
проходит форум, на который приглашены министры, депутаты Верховной рады,
общественные деятели и журналисты. Но почему-то репортеров популярного на
Украине издания "Страна.ua" на встречу с участием не
пускают.
Сотрудники
редакции говорят, что вовремя подали заявку на аккредитацию, но при входе в зал
оказалось, что журналистов "Страна.ua" нет в списках, сообщает РИА
Новости.
31
марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в
стране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировал
большинство из них. Действующий президент должен объявить о
своем участии в гонке сегодня, 29 января.
Согласно опросам общественного
мнения, занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая
лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко
и артисту Владимиру Зеленскому.