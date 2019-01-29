На форум с участием Петра Порошенко не пускают журналистов влиятельных украинских изданий. Вероятно, президент боится, что они первыми сообщат о его решении участвовать в выборах.

Нафорум с участием Петра Порошенко не пускают журналистов влиятельных украинскихизданий. Вероятно, президент боится, что они первыми сообщат о его решенииучаствовать в выборах.Главагосударства должен объявить о своем участии в президентской гонке. О том, что сделает такое заявление именно сегодня, 29 января, сообщали ранеемногие источники.В Киевепроходит форум, на который приглашены министры, депутаты Верховной рады,общественные деятели и журналисты. Но почему-то репортеров популярного наУкраине издания "Страна.ua" на встречу с участием непускают.Сотрудникиредакции говорят, что вовремя подали заявку на аккредитацию, но при входе в залоказалось, что журналистов "Страна.ua" нет в списках, сообщает РИАНовости.31марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост встране претендуют более 30 человек, Центризбирком уже зарегистрировалбольшинство из них. Действующий президент должен объявить освоем участии в гонке сегодня, 29 января.Согласно опросам общественногомнения, занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступаялидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенкои артисту Владимиру Зеленскому.