В Сочи совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Россия, на борту которого пассажир накинулся с кулаками на стюардессу.

В Сочи совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Россия", на борту которого пассажир накинулся с кулаками на стюардессу. Девушке потребовалась помощь врачей.Лайнер следовал из Санкт-Петербурга в турецкую Анталию."Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей", — рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.